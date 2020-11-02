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Gündem
Selim KAYA/MARDİN, (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:48 | Son Güncelleme:

Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi

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Mardin'de 4 ayda uyuşturucu operasyonlarında 426 kilo eroin ele geçirildi
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MARDİN'de polis ekiplerince son 4 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 426 kilo 925 gram eroin ele geçirilerek, 422 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, temmuz ve ekim ayları arasında kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı. 37'si uyuşturucu ticareti, 343'ü ise uyuşturucu kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda toplamda 422 kişi hakkında yasal işleminin yapıldığı 4 ayda, 426 kilo 495 gram eroin, 8 kilo 752 gram metamfetamin, 16 kilo 574 gram esrar, 151 sentetik ecza, 8 captagon, 13 gram kokain maddesi, 194 uyuşturucu hap, 2.82 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

 

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