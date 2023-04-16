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Mardin’de 3’üncü kattan düşen Elif Yıldız, ağır yaralandı

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#Mardin#Sağlık#Hastane
Mardin’de 3’üncü kattan düşen Elif Yıldız, ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 17:06

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, 3'üncü kat balkonundan düşen Elif Yıldız (19), ağır yaralandı.

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Olay, Kızıltepe ilçesi Yenimahalle’de saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 542’nci Sokak’taki bir apartmanın 3’üncü katındaki balkondan düşen Elif Yıldız, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Yıldız'ı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Yıldız’ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Mardin#Sağlık#Hastane

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