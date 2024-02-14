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Mardin'de 18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulunmuştu! Yengesi ve kuzeni gözaltında

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#Mardin#Mazıdağı#Silahlı Saldırı
Mardinde 18 yaşındaki İdan, başından vurulmuş halde bulunmuştu Yengesi ve kuzeni gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2024 15:30

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 18 yaşındaki İdan Y.'nin başından silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili amcasının eşi ve kızı gözaltına alındı. Amcası ve amcasının oğlu ise aranıyor.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mardin'in Mazıdağı ilçesi kırsal Kocakent Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki caminin yakınlarındaki evinden çıkan İdan Y.’yi cami cemaati, başından silahla vurulmuş halde hareketsiz buldu.

CAMİ HOPARLÖRÜNDEN ANONS

Yüzü tanınamayacak halde olan İdan için imam, cami hoparlörlerinden yaralı bir çocuğun bulunduğunu anons etti. Anonsun ardından ailesi tarafından teşhis edilip Mazıdağı Devlet Hastanesi’ne götürülen İdan, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. İdan’ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÖZALTILAR VAR

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, İdan’ın amcası F.Y., onun eşi G.Y., oğulları E.Y. ve ismi öğrenilemeyen kızlarının yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda G.Y. ile kızı gözaltına alındı. F.Y. ve E.Y.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

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#Mardin#Mazıdağı#Silahlı Saldırı

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