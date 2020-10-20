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Haber Giriş: 20.10.2020 - 21:02 | Son Güncelleme:

Mardin polisi 450 saatlik görüntü izledi, kapkaççıları yakaladı

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Mardin polisi 450 saatlik görüntü izledi, kapkaççıları yakaladı
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Mardin'de, kapkaç yapan ve polisin 450 saatlik güvenlik kamerasını incelemesi sonucu yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, suça karışan kişilerin yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Artuklu ilçesinde 8 Ekim tarihinde meydana gelen kapkaç olayıyla ilgili çalışma gerçekleştiren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, kapkaç olayını gerçekleştirenlerin A.A. ve Y.D. olduğu belirlendi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda son 1 ayda 14 gümrük kaçağı cep telefonu, 5 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör ve 197 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

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