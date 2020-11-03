Mardin merkezli 4 ilde 'joker' operasyonu: 10 gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıt sürücü adayları sınavına başkalarının yerine girmeye çalıştıkları belirlenen bir suç organizasyonu tespit etti. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada kursiyer ve jokerlere ait bilgilerin bulunduğu ajandalar ile çok sayıda doküman ele geçirildi.



FİZİKSEL GÖRÜNTÜSÜ KURSİYERE EN ÇOK BENZEYEN JOKER SEÇİLMİŞ



Ekiplerin yaptığı 4 aylık teknik takip ve soruşturma kapsamında alınan ifadelerle suç organizasyonu içerisindeki organizatörlerin, ehliyet sınavları öncesi sınava girecek kursiyerlerin yerine, 'joker' diye tabir edilen şüphelilere geçmiş sınav sorularının olduğu kitapların ezberletilerek, sınava hazırladıkları belirlendi. Fiziksel görüntü olarak kursiyere en çok benzeyenlerin joker seçilerek sınava hazırlandığı, makyözlerin makyaj, saç kesimi ve lens kullanılarak, jokerlerin kursiyere benzetildiği ortaya çıktı. Sınav öncesi jokerlere, yerine sınava girecekleri kursiyerin 3'üncü dereceye kadar akrabalarının tüm aile bilgilerinin ezberletildiği, organizatörler tarafından kursiyerlerden sınav başına bin 500-2 bin TL ücret alındığı, ücretin yüzde 50'sinin aracılar vasıtasıyla jokerlere verildiği belirlendi. Aracılar yoluyla çevre illerde yapılan sınavlara da jokerlerin gönderildiği ya da yine bu illerdeki irtibatlı jokerlerin kullanıldığı belirlendi. Soruşturmada, sınavda joker olarak kullanılan kişilerin görevlilerce tespiti ve adli işleme konu olması durumları halinde ise polise verilecek ifadenin joker ve kursiyerlere ezberletildiği bilgileri yer aldı.