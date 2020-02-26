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Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA)
Haber Giriş: 26.02.2020 - 11:59,Son Güncelleme:/

Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

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Mardin merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu
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MARDİN merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 3 muvazzaf asker ile 1 polis memuru gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü FETÖ mensuplarına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında, il emniyet müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, haklarında mahrem imamlar tarafından sabit ankesörlü hatlardan ardışık arama kayıtları ve FETÖ ile iltisakları olduğu yönünde beyanları bulunan şüphelileri tespit etti.  Mardin ile Mersin, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Üsteğmen N.E, Astsubay Kıdemli Çavuş Y.Ö, Uzman Jandarma S.A. ile polis memuru F.E. adreslerinde, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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