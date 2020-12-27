Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± genelgesiyle koronavirÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda, hafta sonu TÃ¼rkiye genelinde uygulanan sokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde de Mardin Derik'teÂ cadde ve sokaklar boÅŸ kaldÄ±. Ä°lÃ§e genelinde kÄ±sÄ±tlamaya uyulduÄŸu gÃ¶zlenirken, polis ekipleri de denetimlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Pastane iÅŸletmecisi Selahattin AydÄ±n,Â "Ä°nÅŸallah bu virÃ¼sten kurtuluruz, 2021Â bizim iÃ§in uÄŸurlu bir yÄ±l olarak gelir.Â Ä°nÅŸallah yeni yÄ±l bizim iÃ§in Ã§ok Ã§ok iyi olur" diye konuÅŸtu.Â



Kuru yemiÅŸÃ§i Serhat ElitaÅŸ da "Mevsim, kuru yemiÅŸ satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸu mevsim ama satÄ±ÅŸlarÂ kÃ¶tÃ¼. 2020 Ã§ok kÃ¶tÃ¼ geÃ§ti. Ä°nÅŸallah 2021'de bu hastalÄ±k ortadan kalkar" dedi.