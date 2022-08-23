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Mardin İl Sağlık İl Müdürlüğün'den hastanede ‘Kuyruk’ iddiasına açıklama

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#Mardin#Hastane#Kuyruk
Mardin İl Sağlık İl Müdürlüğünden hastanede ‘Kuyruk’ iddiasına açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 20:04

Mardin İl Sağlık İl Müdürlüğü bazı sosyal medya hesaplarında, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde sabah 05.00'te hasta kuyruğu oluştuğu yönündeki haberler üzerine açıklama yaptı.

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İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Mardin’in Türkiye’nin doğum oranı en yüksek üçüncü ili olduğu vurgulanarak, "Ayrıca il merkezimizdeki tek özel hastane, iki ay önce meydana gelen yangın sebebiyle hala hizmet verememektedir. Bu sebeple son dönemde kadın doğum polikliniğimize başvurularda beklenenin üzerinde artış yaşanmıştır.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanemizde, 1’i doğum izninde olmak üzere toplam 5 kadın doğum uzmanı mevcuttur. MHRS üzerinden alınan randevulara ek olarak günlük başvuran hastaları da mağdur etmemek adına ayaktan girişler de yapılmaktadır. Polikliniğimizde günlük 100’e yakın hasta bakılmakta olup, sabah erken gelen hastalarımızın yoğunluğu 9 itibariyle sona ermektedir” denildi.

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#Mardin#Hastane#Kuyruk

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