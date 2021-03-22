MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMarangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı
GeriGündem Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:52 | Son Güncelleme:

Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde marangozhanede çıkan yangın, üst kata sıçradı. Mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Dervişpaşa Mahallesi'ndeki Veysel Çiftçi'ye ait evin alt katında bulunan marangozhanede dün saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap malzemelerin tutuşması sonucu çıkan yangın, kısa sürede üst kata da sıçradı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üst katta mahsur kalan 3 kişi, itfaiye erleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı. Tedbiren hastaneye götürülen 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, maddi zarar meydana geldi.

Marangozhanede çıkan yangın eve sıçradı; 3 kişi kurtarıldı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi