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Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı

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#Antalya#Sahil#Konyaaltı Sahili
Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 17:40

Antalya'da bir genç, arkadaşıyla manzara izlemek isterken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde kuma saplandı. Çekici ve aracının hasarıyla birlikte gence manzara keyfi 7 bin 500 TL'ye mal oldu.

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Olay, sabaha karşı dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde meydana geldi. Arkadaşıyla 077 GGZ 65 plakalı otomobiliyle sahile gelen Berk Can, manzarayı yakından izlemek için sahil bandına yaklaştı.

Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı

Bir süre burada sohbet eden ikili, daha sonra peyzaj çalışmasının bittiği noktaya kadar otomobili indirdi. Berk Can, dönüş için kıyıya inince otomobiliyle saplandı. Can ve arkadaşı tüm çabalarına rağmen otomobili kumdan çıkartamadı.

Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı

Sabah saatlerinde yeniden sahile gelen Can, aracını kurtarmak için çalışma yapmaya başladı. Can’ın tekerleklerin altına pas pas koyup yaptığı çalışmaya rağmen araç iyice kuma battı. Başka çareler arayan Can, traktörle de aracını çıkaramadı.

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Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı

Ardından çekici çağıran Berk Can, otomobilini sert zemine çekmeyi başardı. Ön ve arka tamponunda hasar olan aracını kumdan çıkardığı için büyük mutluluk yaşayan Berk Can, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de gence yardımcı oldu. 

Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı

"7 BİN 500 TL'YE PATLADI"

Sabahleyin şurada oturuyorduk, arkadaşımla bu köşede durmak istedik. Tam sahile inmek istemedik. Biraz sohbet ettik, suda yürüdük. Arabaya binip gitmek istedik.

Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı

Ben şuradan sert bir dönüş yapayım dedim o da olmadı direk saplandık. Herkes sahildeki arabayı merak etmiş. Traktör çıkartamadı. Paspasları koyup ben çıkarmaya çalıştım olmadı. Sahil manzarası bana 7 bin 500 TL’ye mal oldu” dedi.

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Manzara izlemek için sahile aracıyla girdi, bin pişman oldu... Hem çekici masrafı hem tamir masrafı çıktı

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#Antalya#Sahil#Konyaaltı Sahili

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