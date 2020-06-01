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Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)
Haber Giriş: 01.06.2020 - 12:10,Son Güncelleme:

Manyas'ta kaçak kazıya 3 gözaltı

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Manyas'ta kaçak kazıya 3 gözaltı
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BALIKESİR'in Manyas ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yaparken yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Manyas İlçe jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kırsal Eskimanyas Mahallesi sınırları içinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye baskın yaptı. Ekipler, A.K. (56), M.D. (42) ve S.V.'yi (53) yakaladı. Kazı yapılan alanda 20 metre derinlikte 2 hilti, 3 jeneratör, 1 kürek, 2 el arabası, 2 çift çizme, 9 parça metal başlıklı arama çubuğu, 2 hilti ucu, 3 keser, 2 el testeresi, 1 yakınlaştırma gözlüğü, 1 gaz maskesi ve filtresi, 5 TL benzin, 15 metre halat, 4 florasan ampul, 1 kar maskesi, 1 adet metre, 1 siyah el feneri, 55 metre kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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