Manyas Barajı doldu, çiftçilerin yüzü güldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan tarımsal sulama ve enerji üretimine sahip Manyas Barajı, son dönemlerdeki yağışlar ile doldu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) yetkilileri tarafından, tehlike oluşmaması amacıyla barajdaki dolu savaktan su salınmaya başlandı. Salınan suyun, Kocaçay aracılığıyla Manyas Gölü'ne ve Karacabey Ovası'na akıtıldığı belirtildi.

200 BİN DEKARDAN FAZLA ARAZİ SULANIYOR

428 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip olan barajın dolmasıyla enerji üretimi de başladı. Manyas'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Hacıosman Mahallesi yakınlarındaki Türkiye'nin 523'üncü, Balıkesir'in ise 25'inci büyük enerji santraline sahip Manyas Barajı, yıllık 40 GWh dolaylarında enerji üretiminin yanı sıra, tarım alanlarının sulamasında da kullanılıyor. Manyas Barajı'ndan halen Bandırma'nın Ergili, Aksakal, Doğa mahalleleri ile Susurluk ilçesinin bazı kırsal mahalleleri ve Manyas sahil kesimlerinde 200 bin dekarı aşkın arazi sulanıyor.

Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, açıklamasında sonbahar ve kışın ilk aylarında pek yağış olmadığını kar yağışının ardından son günlerde yağan yağmurların çiftçileri sevindirdiğini belirterek, "Eğer kar yağışı ve bu son yağmurlar yağmasaydı özellikle çeltik ekimimiz tehlikeye girecekti. Şimdi bu endişemiz ortadan kalktı" dedi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara