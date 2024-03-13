Mansur Yavaş'tan 'mal varlığı' çağrısı... 'Herhalde rakibimiz daireleri saymakla meşgul'

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında, CHP'nin Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu ile beraber Yapracık Aile Yaşam Merkezi'nin açılışına katıldı. Yavaş, Yapracık Aile Yaşam Merkezi'nin 55 milyon liraya mal edildiğini belirterek, "Gençlik merkezi, çocuk etkinlik merkezi, kadınlar lokali, kültür sanat faaliyetleri, kütüphane, derslikler var. Ayrıca kadın, erkek olmak üzere 2 adet yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve fitness salonları ile hemşerilerimizin yaşadıkları yerden keyif alacakları bir tesisi kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ben genellikle açılışlarda çok fazla siyasi konuşmalara girmiyorum. Yalnız şunu tekrar söylüyorum. Çılgın projeler yerine ihtiyaç olan projeleri yapıyoruz. Aklı başında, geleceğe uygun proje ne ise odur. 5 yıldır şeffaf ve katılımcı bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik. Bu nedenle karşınıza geldik, 'Memnunsanız devam edelim' diye. Ancak eksiğimizi biliyorsunuz. Belediye Meclisi'nde eksiğimiz var. İnşallah bu sefer Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu sağlıyoruz. Öyle mi? Onun için de Erdal Başkanımı seçiyoruz. Erdal Başkanımla el ele hizmet edeceğiz. Zaten bu tesisi de Erdal Başkan'a emanet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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"BİR AN EVVEL AÇIKLAYIN HERKES GÖRSÜN"

Türkiye'de yolsuzluğun bitirilmesi ile yoksulluğun önüne geçileceğini söyleyen Yavaş, "Ben ilk seçildiğim zaman çıktım, 'Şeffaf olacağım' dedim. Belediyemizin 5 yıllık mali raporunu açıkladım. Türkiye'de bir ilktir. Kuruşu kuruşuna zaten belediyenin web sayfasında günlük bütün harcamalarımız görünüyor. Daha sonra 5 yıl görevimiz bitti. Ben yine mal varlığımı tüm detayları ile açıklayan ilk büyükşehir başkan adayı oldum. Göreve başlarken neydi, şimdi ne? Bunların hepsi yazıyor. Bunu duyurmamıza rağmen hala rakiplerimizden tık yok. Dün duydunuz yine, 'Yapacağım, edeceğim' dedi. Herhalde saymakla meşgul daireleri. Yani bu çok zor bir şey olmasa gerek. Mal beyanınız ne ise bunu ortaya çıkarırsınız. Biz artık belediyelerin yolsuzlukla anılmasını istemiyoruz. Utanıyoruz yoksa, 'Belediye başkanıyız' demekten. Görevimiz bitince halkın içerisinde tertemiz alınla, alnı açık bir şekilde dimdik yürümek istiyoruz. Olay bu. Onun için bir daha söylüyorum; bir an evvel açıklayın, herkes görsün, kimin neyi var? Bu konuda sizden de talep bekliyorum. Her gördüğünüz yerde bunu adayların kendisine dillendirin" diye konuştu.