Mansur Yavaş'tan dolmuşlar için kart onaylayıcı sistem açıklaması

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Mansur Yavaş, ANFA Fuar Alanı'nda dolmuş esnafları ile bir araya geldi. Yavaş, kendisinin de esnaf çocuğu olduğunu söyledi. 2019'da göreve geldiklerinde pek çok ekonomik sıkıntılar olduğunu belirten Yavaş, "Üstüne bir de hatırlarsanız pandemi dönemi geldi. Pandemi dönemi gelince ülkemizin daha önce belki yüzyıllardır yaşamadığı bir afet yaşadık. Herkes ne yapacağını bilemez durumda kaldı. Öyle çalışmalar yaptık ki hem vatandaşın evinde mağdur olmaması açısından hem de çalışamayan esnafa destek olmak açısından toplumun tüm kesimlerine, tüm esnaf kesimlerine bir şekilde destek olduk. Kimine gıda, kimine nakit yardımı derken, bu pandemi dönemini de Ankara halkı olarak tam bir dayanışmayla atlattık. Hiç birbirini görmeyen insanlar, Çankaya'da oturan bir insan Şentepe'de oturan insana, birbirini tanımadan yardımcı oldu. Bu ağı kurduk ve çok şükür o kötü günler geride kaldı" ifadelerini kullandı.

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'VERGİ İLE ALAKASI YOK'

Pandemi döneminde, dolmuşçulara yönelik maske, dezenfektan, şeffaf kabin, gelir desteği ve buna benzer çalışmalar yaptıklarını söyleyen Yavaş, "Oda başkanımız sık sık bize taleplerini bildiriyor. Ankara'da ulaşımda şöyle de bir sıkıntı var; özel halk otobüsleriyle beraber EGO (Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi Genel Müdürlüğü) çalışıyor ve sizler çalışıyorsunuz. Sizler, 700 bin yolcu taşıyorsunuz. Şu anda ulaşımda yüzde 40'lık bir artış var. Onun da sebebi, artık Ankara'mızda 1 milyona yakın misafir var. Deprem nedeniyle, çocuklarını okutmak veya başka amaçlarla Ankara'ya gelmiş insanlar var. Bunların da tabi ekonomik sıkıntıları var. Yeni bir dünyaya, yeni bir hayata başladılar. Bunlar da aynı zamanda bizim ulaşımı mecburen etkiliyor. 2010 yılında 2 bin 200 tane otobüsümüz varken devraldığınızda 1400 tane otobüs vardı. 400 tane otobüs aldık ve şu anda da hala 2007, 2008, 2009 model otobüsler çalıştığı için bunların birçoğu sürekli arıza yapıyor. Ben hem özel halk otobüslerinde hem dolmuşlar oda başkanımıza hep şunu söyledim; 'Öyle bir ulaşım sistemi oturtalım ki aynı hatlarda EGO çalışıyor, dolmuş çalışıyor, özel halk otobüsü çalışıyor ve hepsi zarar ediyor. Bunun önüne geçmenin yollarından birisi validatör' demiştim. Halk otobüsleri bunu taktı. Sadece inen yolcuyu göremiyoruz; ama hangisinin, hangi hatta, kaç kişiyi taşıdığını görüyoruz. Ben onlara şunu söyledim; 'Bakın eğer aynı hatta ikimiz çalışıp zarar ediyorsak bu validatör sayesinde hangi duraktan, hangi saatte, kaç kişinin bindiğini biz görüyoruz. Dolayısıyla biz otobüsümüzü de çekeriz duraktan geriye' demiştim. Yani göstere göstere zarar etmenin anlamı yok. Bunu dolmuşçulara da teklif etmiştim; ama onlar işin mali yönünden çekindiklerinden bunu kabul etmediler. Şimdi bir durağımız bunu kabul etti. İnşallah seçimden sonra takacağız. Bunun vergi ile filan bir alakası yok. Bizim yapabileceğimiz destekler açısından da çok önemi var" diye konuştu.