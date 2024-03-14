Mansur Yavaş: Halk, parasını kullandırdıklarının parayı ne yaptığını görmeli

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Mansur Yavaş, Batıkent Emekli Etkinlik Merkezi ve Emekli Lokali açılışına katıldı. Yavaş, zaman zaman sosyal belediyeciliği sosyal destek anlamında anladıklarını söyleyerek, "Bizim yaptığımız projelerin tamamı içinde insan olan projeler. Halkın parasını ’proje yapıyorum’ adı altında çöp projelere harcamıyoruz. Tümü insanların kullanışına yarayan projeler olması lazım. Şehir giriş çıkışlarında estetikten yoksun kapıların kime ne faydası var? Bugün ki maliyeti 350, 400 milyon lira. Şimdi sayın rakibim de televizyona çıkmış ’Ankara’nın merkezinde, Tulumtaş köyünde kanalizasyon hala yok’ diyor. Muhtar da hemen kendisini yalanladı. Siz 25 yıl Ankara’yı yönettiniz. Bu kanalizasyon kapalıydı da birisi mi açtı? Yıllardır ne işlerle uğraştınız. Ancak göz boyayan işlerle uğraştınız" dedi.

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’BOL KESEDEN VAATLER DEVAM EDİYOR’

AK Parti adayı Turgut Altınok’un ’Otobüslerin emeklilere bedava olması’ vaadine değinen Yavaş, "Şimdi her şeyden önce bu otobüslerdeki ücretsiz binme işine Cumhurbaşkanlığı karar veriyor. Daha önceden bir kanunla getirdiler. Dolayısıyla belediyenin ve belediye meclisinin de bir yetkisi yok. Sayın Turgut Altınok, siz hükümete mensup bir belediye başkanısınız. Bu verdiğiniz vaat Cumhurbaşkanının bugün akşam yayınlayacağı bir kararnameye bağlı. Niye 1 Nisan diyorsunuz? Elinizden tutan mı var? Yapıp geçsenize neyi bekliyorsunuz? Artık kaybedeceklerini anlayınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Bol keseden vaatlere aynen devam ediyor. Siz vaat ettiğiniz şeylerden birçoğunu şu an Keçiören Belediyesi’nde niye uygulamıyorsunuz? Şimdi Türkiye’de aramızdaki belediyecilik anlayışının nereden kaynaklandığını söyleyeyim. Dün Altındağ’da belediye işçileri grev yaptılar. Aslında burada bizde olmayan ilçe belediyelerin hepsi batık haberiniz olsun" ifadelerini kullandı.

’HESABI SANDIKTA SORACAĞIZ’

Yavaş, AK Parti adayı Turgut Altınok’un mal beyanına ilişkin yaptığı ’Hepsi Allah’ın, biz emanetçiyiz’ sözlerini de eleştirerek, "Bizler belediye başkanları olarak, bütün Türkiye’de belediye başkanlarının başı dik olsun istiyoruz. Bunun yolu şeffaflıktır, açık ihalelerdir, hesap vermektir, ortak akılla kenti yönetmektir. Dolayısıyla Büyükşehir Başkanı olarak biz bir öncü olalım dedik ve mal varlığımız 2019’da neymiş, şimdi ne olmuş ortaya serdik. Ve bütün büyükşehir belediye başkan adaylarına dedik ki ’siz de çıkarın’; ses yok. En son ’Mallar bana ait değil. Hepsi Allah’a aittir’ dedi geçti. Evet bütün dünya Allah’a ait, hüküm veren o. Ama ben 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Hakkımda yüzlerce şikayet vardı. Hep iftiralar üzerine müfettişler geldi. Bizim şikayetlerimiz hala İçişleri Bakanlığı’nda bekliyor. Daha bir tane personelim benim savcılığa gitmedi. Dolayısıyla böyle bir örnekten yola çıkarak ’hepiniz mal beyanınızı açıklayın’ dedik. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Bütün halk parasını kullandırdıklarının bu parayı ne yaptığını görmeli. Bizimkini web sayfasından görüyor. Ben 5 yıldır bir minibüs, bir şoför, bir koruma ile gezdim. Ne çakarlı araç ne de konvoy. Onlar o konvoyları sizin paranızla yapıyorlar ve bunun da hesabını vermiyorlar. İşte bunun hesabını öbür dünyaya bırakmak yok. O hesabı sandıkta siz soracaksınız" diye konuştu.

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’EN BÜYÜK GÜÇ MİLLETTİR’

Yavaş, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yavaş, Turgut Altınok’un bakanlarla seçim çalışması yaptığı hatırlatılınca, "Bakan korumaları ile gidince kendini daha güvende hissediyor ya da ’arkamızda hükümet var’ demek istiyor. Ama bizim arkamızda halk var. Gördüğünüz gibi her gittiğimiz yerde binlerce insan bizi karşılıyor. Niye karşılıyorlar bizi? Çünkü onların istediklerini yapıyoruz. Hayali projelerle uğraşmıyoruz, hesap veriyoruz, mal beyanımızı açıklıyoruz. Halk da ’Bu insanlar güvenilir. Biz de bunlara itimat ediyoruz’ diyor. Mesaj bu. Onlar da bu mesajı inşallah alırlar. Biz maaşımızı zaten halktan alıyoruz. O yüzden en büyük güç millettir. Millete güvenmek lazım. Çok şükür Ankara’da millet arkamızda ve bunu da sandıkta çok büyük şekilde gösterecek. Tabii ki bakanlarla gidildiği zaman hükümet imkanları kullanılıyor. Ben açıkçası bakın kiralık araç kullanıyorum. Belediyenin imkanlarını hiçbir şekilde seçimde kullanmıyorum. Bizim de vicdanımız rahat ediyor. İnşallah onların da vicdanı rahat ediyordur" dedi.