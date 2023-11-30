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Mansur YavaÅŸ dava açmÄ±ÅŸtÄ±: Ahmet Mahmut Ünlü ifade verdi

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#Ahmet Mahmut Ünlü#Mansur YavaÅŸ#Dava
Mansur YavaÅŸ dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±: Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼ ifade verdi
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 30, 2023 13:08

Kamuoyunda "CÃ¼bbeli Ahmet" olarak bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼, Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan dava kapsamÄ±nda Beykoz Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde ifade verdi.

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Kamuoyunda CÃ¼bbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼, Beykoz Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nde ifade verdi. Ä°fade verdikten sonra basÄ±n mensuplarÄ±na bir aÃ§Ä±klama yapan ÃœnlÃ¼, "Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mansur YavaÅŸ, seÃ§imden Ã¶nce bir konuÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu konuÅŸmasÄ±nda, 'Anadolu gemisi ÅŸu anda Ä°zmirâ€™e geldi, 15â€™inde gemi gidecek. Ä°HA ve SÄ°HAâ€™lar artÄ±k konuÅŸulmayacak. SeÃ§ime mi gidiyoruz savaÅŸa mÄ± gidiyoruz belli deÄŸil' gibi ifadeler kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Bunun Ã¼zerine ben de yapmÄ±ÅŸ olduÄŸum bir konuÅŸmada bunu tenkit mahiyetinde Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ± belirttim" dedi. ÃœnlÃ¼, "Bunu hakaret addederek dava aÃ§acaÄŸÄ±m demiÅŸti. TebliÄŸ geldi o tebliÄŸ Ã¼zerine ifademizi verdik. Orada maksadÄ±mÄ±z Mansur Beye hakaret deÄŸil. Bu kelimelerle diÄŸer kelimeler yan yana getirilince sanki Mansur Bey'e hakaret gibi anlaÅŸÄ±lÄ±yor" dedi.

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Mansur YavaÅŸ dava aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±: Ahmet Mahmut ÃœnlÃ¼ ifade verdi

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#Ahmet Mahmut Ünlü#Mansur YavaÅŸ#Dava

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