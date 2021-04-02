Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Canlı yayında açıkladı

"Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek, insanın nefsini okşayan ve dinlediğimiz zaman çok hoşumuza giden bir olay. Böyle bir hedefimiz gerçekten yok. Anket böyle diyor diye aday mı olmam gerekiyor. Zaten böyle bir gündem yok." Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına bu yanıtını verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusu halen yanıtını bekliyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri çatı adaylık için ön plana çıkarken, Yavaş'ın geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadelerin İmamoğlu'nu hedef aldığı iddiası ortaya atıldı. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Yavaş'a o iddialar da soruldu. Yavaş, "Yok öyle bir kastımız yok. Onlar bizim kardeşimiz. 11 belediye başkanı olarak öncelikle hepimiz kendi işimizi yapmak istiyoruz ama İstanbul'un sorunları farklı. İstanbul'da belki Ekrem Bey'i haklı çıkaran, karşı çıkması gereken şeyler elbette var. Ama benim tarzım farklı" yanıtını verdi.

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