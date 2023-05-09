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Mansur Yavaş: Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok

Güncelleme Tarihi:

#Mansur Yavaş#Karabük#14 Mayıs Seçimleri
Mansur Yavaş: Bu tarafta Öcalanı çıkartacak sütü bozuk yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 18:34

Karabük'te halka seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok. Kesinlikle eli kanlı katiller ve Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Karabük'te, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde 'Millet Buluşması' mitinginde halka seslendi. Yavaş, bu ülkeyi kuran iradenin, asla ülkeyi böldürmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

"Arkadaşlar, bu ülkede ev sahibi kiracı kavgası başlamadı mı? Mülteci problemi yok mu? Peki, uyuşturucu 10 yaşına kadar düşmüş, uyuşturucu problemi yok mu? Pahalılık yok mu? Enflasyon yok mu? İnsanlar geçinemiyor, bunların konuşulmasını istemiyorlar. 2019 yılında olduğu gibi PKK, PKK, PKK. Hani dağda 85 tane kalmıştı? Ayakkabı numaralarına kadar biliyordunuz. Onlar mı bölecek bu ülkeyi? Kim böldürecek? Geçin bunları, gerçek dertlere gelin. İnsanların gerçek dertlerine gelin. Bakın nasıl kandırıyorlar insanları? Evet, bu ülkeyi kuran irade, asla bu ülkeyi böldürmez, izin vermez."

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Mansur Yavaş: Bu tarafta Öcalanı çıkartacak sütü bozuk yok


Abdullah Öcalan'ın cezaevinden cezasını çekmeden çıkamayacağını belirten Yavaş, "Çıkmış birkaç tane edepsiz, ister PKK'lı olsun, ister PKK'nın HDP içindeki uzantıları olsun. Yok, Apo'yu çıkaracaklarmış, serbest bırakacaklarmış. Geç kardeşim, geç. Ona kimsenin gücü yetmez. Bunlar kendi idealleri uğruna çıkarırsa o koltukta kalabilmek için yine onlar çıkarırlar. Bu tarafta Öcalan'ı çıkartacak sütü bozuk yok. Kesinlikle eli kanlı katiller ve Öcalan cezasını çekmeden çıkamaz" dedi.

Mansur Yavaş: Bu tarafta Öcalanı çıkartacak sütü bozuk yok

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#Mansur Yavaş#Karabük#14 Mayıs Seçimleri

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