Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

‘Mansur Yavaş belediye başkanı olarak seçildi’

Güncelleme Tarihi:

#Faik Öztrak#Mansur Yavaş#Belediye Başkanı
‘Mansur Yavaş belediye başkanı olarak seçildi’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 07:00

CHP Sözcüsü Öztrak, Mansur Yavaş’ın aday olabileceği söylentileri hakkında, “Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Bütün belediye başkanlarımız gibi üstün hizmet vermektedir” dedi.

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kulislerde dolaşan adaylık fısıltıları dahil çeşitli konularda şunları söyledi:

ORTAK ADAYIMIZ MASADA BELİRLENECEK: (İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ‘Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş’ sözleri) Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Bütün belediye başkanlarımız gibi üstün hizmet vermektedir. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6’lı masada belirlenecek, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır.

OY ÇUVALLARININ ÜSTÜNDE YATARIZ: Seçim kararı alınsın eğer isim çok merak ediliyorsa. Seçim öncesi, seçim günü ve sonrası birlikte yol yürüme kararı çıkmıştır. Her şey zamanında ve zemininde yapılacaktır. (Suriyelilere vatandaşlık) Yakından takip ediyoruz. Sandıklara sahip çıkmaya kararlıyız. Gerekirse son seçimde olduğu gibi her yerde oy çuvallarının da üstünde yatacağız.

Haberin Devamı

S-400’LERİ KİME KARŞI ALDINIZ? (S-400 tartışması) Alındı ama bir türlü aktive edilmedi. Dünyanın en pahalı hurdası halinde yatıyor. Yetmiyor, üzerine yenilerini alıyoruz. İdlib’de askerlerimizin korunması için hava savunmasına ihtiyaç duyduğunda bu S-400’ler neredeydi? ” 

ÖZCAN KARARI ERTELENDİ: CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıkmadı. Kurul, Özcan’la ilgili dosyaın görüşmesini 26 Eylül’e erteledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Faik Öztrak#Mansur Yavaş#Belediye Başkanı

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack

BAKMADAN GEÇME!

Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit
Düğününe günler kala hunharca katledilmişti 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

Düğününe günler kala hunharca katledilmişti! 52 yıl önce işlenen cinayet böyle çözüldü

#Nancy Bennallack