‘Mansur Yavaş belediye başkanı olarak seçildi’

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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın kulislerde dolaşan adaylık fısıltıları dahil çeşitli konularda şunları söyledi:

ORTAK ADAYIMIZ MASADA BELİRLENECEK: (İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ‘Sahada en çok duyduğumuz isim Mansur Yavaş’ sözleri) Sayın Yavaş, Ankaralılar tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir. Bütün belediye başkanlarımız gibi üstün hizmet vermektedir. Ortak cumhurbaşkanı adayımız 6’lı masada belirlenecek, hem Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. cumhurbaşkanı hem de herkesin cumhurbaşkanı olacaktır.

OY ÇUVALLARININ ÜSTÜNDE YATARIZ: Seçim kararı alınsın eğer isim çok merak ediliyorsa. Seçim öncesi, seçim günü ve sonrası birlikte yol yürüme kararı çıkmıştır. Her şey zamanında ve zemininde yapılacaktır. (Suriyelilere vatandaşlık) Yakından takip ediyoruz. Sandıklara sahip çıkmaya kararlıyız. Gerekirse son seçimde olduğu gibi her yerde oy çuvallarının da üstünde yatacağız.

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S-400’LERİ KİME KARŞI ALDINIZ? (S-400 tartışması) Alındı ama bir türlü aktive edilmedi. Dünyanın en pahalı hurdası halinde yatıyor. Yetmiyor, üzerine yenilerini alıyoruz. İdlib’de askerlerimizin korunması için hava savunmasına ihtiyaç duyduğunda bu S-400’ler neredeydi? ”

ÖZCAN KARARI ERTELENDİ: CHP Yüksek Disiplin Kurulu’ndan, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için karar çıkmadı. Kurul, Özcan’la ilgili dosyaın görüşmesini 26 Eylül’e erteledi.