Mansur Yavaş: Ankaramızı sporun da başkenti yapacağız

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ABB Başkanı Yavaş, Keçiören ilçesinde Altınpark 100'üncü Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin açılışına katıldı. Burada konuşan Yavaş, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı hatırasını yaşatmak için tesise '100'üncü Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi' ismini verdiklerini belirterek, "Bugün spor dolu bir tesisi daha Ankara'mıza kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. 2011 yılında bakımsızlıktan çatısı çöken, sonrasında ise yıllarca atıl durumda bekletilen bu tesisi ayağa kaldırmak içim göreve gelir gelmez çalışmalarımıza başladık. Yaptığımız çalışmalarımızın ardından Türkiye'nin en büyükleri arasında olan bu tesisimizi tekrar Ankara'mıza kazandırdık. Tesisimizde kadın ve erkek bölümleri ayrı ayrı olmak üzere 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu ve 2 adet eğitim havuzu bulunuyor. Ayrıca, 330 metrekare alana sahip 2 adet fitness salonunda en kaliteli ekipmanlarla hizmet vermeye başlıyoruz. Yine tesisimize 2 adet kickbox, tekvando ve benzeri savunma sporlarının yapılacağı alanlar, aletli pilates salonu, yoga, zumba, step, aerobik ve serbest spor alanları; salon futbolu, masa tenisi, ve dart etkinlik alanları hizmete açılıyor" ifadelerini kullandı.

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'ÜLKEMİZ İÇİN YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞECEK'

Tesisten vatandaşların yanı sıra EGO Spor, ASKİ Spor, Fomget Spor ve ABB Spor Kulübü sporcularının faydalanacağını belirten Yavaş, "Bu sayede tesisimiz, ülkemiz için yeni şampiyonlar yetiştirilmesine de büyük katkı sunacak. Bizler Ankara’mızı sporun da başkenti yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve sağlıklı bir toplum oluşması için bunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Altınpark 100'üncü Yıl Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nin Ankaralılara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Spor kompleksinin açılışını yapan Yavaş, daha sonra kompleksin içindeki spor alanlarında incelemede bulundu.