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Manisa'daki vahşet! Köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler

#Manisa#Köpek#Zehirleme
Manisadaki vahşet Köpekleri tarım ilaçlı tavuk etiyle öldürmüşler

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 19 Nisan'da zehirlenen 22 köpekten 17'sinin ölmesine ilişkin bölgede bulanan tavuk etlerinden numunelerin incelemesi tamamlandı. Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki incelemede köpeklerin, yedikleri tavuk etlerinde öldürücü olan ve yüksek düzeyde metomil (tarım ilaçlarının ana etken maddesi) tespit edildi.

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Çökelek Mahallesi Karayel mevkisinde çok sayıda köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi üzerine 19 Nisan gecesi İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Belediye Veteriner İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma başlatıldı. Geniş alanda yapılan inceleme sonucu ilk etapta 13 köpeğin zehirlenip, öldüğü belirlendi.

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9 köpek ise zehirlenme şüphesiyle Salihli Belediye Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Köpeklerden 4'ü daha yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeklerin zehirlendiği bölgede bulunan tavuk eti parçalarından incelenmek üzere numune alınıp, İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

İncelemenin ardından hazırlanan test-analiz raporuna göre köpeklerin, yedikleri tavuk etlerinde öldürücü olan, yüksek düzeyde metomil tespit edildi.

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Öte yandan jandarmanın, köpekleri zehirleyen kişi veya kişilerin belirlenip yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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#Manisa#Köpek#Zehirleme

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