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Gündem
Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.06.2021 - 09:11 | Son Güncelleme:

Manisa’da zincirleme kaza

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Manisa’da zincirleme kaza

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında Bayram K., Düriye B. ve Ayşenur D. yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Saruhanlı ilçe kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Akhisar-Manisa istikametinde seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki 45 YA 0337 plakalı otomobil, Saruhanlı-Mütevelli istikametinde seyir halinde olan Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı otomobile çarptı.

Manisa’da zincirleme kaza

Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen Mehmet D.'nin aracı, aynı yöne seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı otomobile çarptı. 3 aracın karıştığı kazada, Bayram K. ve Düriye B. ağır yaralı olarak, Ayşenur D. ise tedbiren hastaneye kaldırıldı. Diğer sürücülerin ve yolcularının ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

 

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