Manisa'da vahşet: Onlarca köpeği zehirleyerek öldürdüler

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Manisa Salihli ilçesine bağlı Çökelek Mahallesi Karayel mevkiinde 20’ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan ortak çalışma sonucunda ilk etapta 13 köpeğin öldüğü, zehirlenme şüphesi ile tedavi altına alınan 9 köpekten de ölenlerin olduğu öğrenildi.