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Manisa'da trafik kazası: Başpehlivanın kullandığı araç TIR'a çarptı

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#Manisa#Menderes Saltık#Turgutlu
Manisada trafik kazası: Başpehlivanın kullandığı araç TIRa çarptı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 04:33

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Menderes Saltık'ın, geçen ay memleketi Turgutlu’da Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi.

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Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Yedi Eylül Parkı Kavşağında meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan Menderes Saltık (31) yönetimindeki 45 HD 0606 plakalı otomobil, 7 Eylül Parkı Kavşağı’ndan İzmir yönüne dönen Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR’a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Menderes Saltık ile otomobilde bulunan Harun Çetin (29) ve Tugay Dinçtürk (30), araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Sağlık ekiplerince Turgutlu’daki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü Sertan Sevinç ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Öte yandan kazada yaralanan otomobil sürücüsü Menderes Saltık'ın, 8 Ekim’de memleketi Turgutlu’da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlığa ulaştığı öğrenildi. 

Manisada trafik kazası: Başpehlivanın kullandığı araç TIRa çarptı

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#Manisa#Menderes Saltık#Turgutlu

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