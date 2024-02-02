Manisa'da şantiyede yangın: 2 işçiden acı haber

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4'üncü kısımda bir fabrikanın şantiye alanında meydana gelen yangında 2 işçi hayatını kaybetti. Platform üzerindeki sepette kaynak yapan 2 işçinin altında istifli bulunan köpüklerin tutuşmasıyla birlikte yangın çıktı.

Panik olan işçiler kurtulmak için atlarken yanan köpüklerin içerisine düştü. Vücutlarına yapışan köpük malzemelerle birlikte feci şekilde yanan işçilerin üzerine kepçe operatörü de çamurlu toprak attı.

Yanan işçiler aynı zamanda toprak altında kalarak feci şekilde can verdi.