Manisa'da sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Terim listeyi verdi ama Elmasın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktıTerim listeyi verdi ama Elmas'ın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktı#Galatasaray
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Merkez Bankasından önemli tebliğ Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldıMerkez Bankası'ndan önemli tebliğ! Parası olanlar dikkat... Düzenleme yapıldı#Türk Lirası
İçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklamaİçişleri Bakanı Soylu’dan tüyler ürperten açıklama#PKK
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
Nebati’ye dair her şeyNebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Altın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş Son bir yılda ne kadar kazandırdıAltın fiyatlarında dikkat çeken yükseliş! Son bir yılda ne kadar kazandırdı?#Altın
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağrıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağrıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
Şoke eden saldırı Ailesini korudu ama...Şoke eden saldırı! Ailesini korudu ama...#Saldırı
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Türkücü Ceylanın baba acısı...Türkücü Ceylan'ın baba acısı...#Ceylan
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

#Sahte İçki#Operasyon#Manisa
Manisada sahte içki operasyonu Hepsi ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 160 litre sahte şarap ve rakı ele geçirildi. Turgutlu ilçesinde de 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Haberin Devamı

İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Kayalıoğlu Mahallesi'nde M.A.'nın (72) ve ilçe merkezindeki S.T.'nin (65) adresinde arama yaptı. Polisin aramasında sahte olduğu belirlenen 160 litre şarap ve rakı ile damıtma tesisatı ele geçirildi, M.A. ve S.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

TURGUTLU'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Manisada sahte içki operasyonu Hepsi ele geçirildi

Haberin Devamı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki tüketimine yönelik iş yeri, ikamet ve depo olmak üzere 6 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahte İçki#Operasyon#Manisa

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021