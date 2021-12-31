Manisa'da sahte içki operasyonu! Hepsi ele geçirildi

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İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Fiziki ve teknik takibin ardından belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, Kayalıoğlu Mahallesi'nde M.A.'nın (72) ve ilçe merkezindeki S.T.'nin (65) adresinde arama yaptı. Polisin aramasında sahte olduğu belirlenen 160 litre şarap ve rakı ile damıtma tesisatı ele geçirildi, M.A. ve S.T. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler karakoldaki ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

TURGUTLU'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi, 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki tüketimine yönelik iş yeri, ikamet ve depo olmak üzere 6 adrese operasyon düzenledi. Aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 17 litre sahte şarap, 10 litre rakı, 1 litre viski, 5 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)-