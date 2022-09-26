Manisa'da otomobilin çarptığı Fatmanur, son yolculuğa uğurlandı

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Kaza, dün saat 14.30 sıralarında İzmir - Ankara kara yolu üzerinde meydana geldi. Fatih Sanayi Sitesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Fatmanur İtik'e, İzmir yönünden Ankara istikametine seyir halinde olan Cafer A. (29) yönetimindeki 35 AFL 77 plakalı otomobil çarptı. İtik, çarpmanın etkisiyle savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ağır yaralı İtik, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen İtik, hayatını kaybetti. İtik'in vefat haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğuldu.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

İhsan Erturgut Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Fatmanur İtik için bugün Selvilimescit Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine İtik ailesinin yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Ak Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Şahin, Turgutlu Belediye Meclis Üyesi Burhan İrk, Fatmanur'un eğitim gördüğü okulun müdürü, öğretmenleri, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Ramazan İtik (52) güçlükle ayakta durabildi. Fatmanur, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutlu Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.





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FATMANUR, LGS'YE HAZIRLANIYORMUŞ

Ramazan ve Ayşe İtik çiftinin tek çocuğu olan Fatmanur'un başarılı bir eğitim hayatı olduğu, 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlandığı öğrenildi.

Öte yandan, kazaya karışan otomobil sürücüsü Cafer A., gözaltına alındı. Alsay'ın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.