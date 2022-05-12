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Manisa'da kuvvetli dolu: 10 dakikada her yeri beyaza bürüdü

#Dolu#Manisa#Alaşehir

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sağanak yağışın ardından 10 dakika etkili olan dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde etkili olan dolu yağışı herhangi bir tarım arazisine zarar vermezken, dolunun etkili olduğu arazilerdeki meyve ağaçlarının henüz çiçek açmadıkları öğrenildi.

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Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Dağhacıyusuf Mahallesi'nin Yayla mevkiinde dün akşam üzeri saat 17.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı yüksek kesimlerde olduğu için tarım arazileri zarar görmedi.

Dahhacuyusuf Mahallesi Muhtarı İbrahim Yöntem, "Önce şiddetli bir sağanak yağış başladı ardından Yayla mevkiinde dolu yağışı başladı. Çok yerleri kaplayan dolu Allah'tan tarım alanlarına zarar vermedi. Yayla bölgesinde elma, kiraz, ceviz, kestane gibi meyve ağaçları bulunuyor. Onlar da henüz yüksek kesimde oldukları için çiçek açmamışlardı. O yüzden meyve ağaçlarımızda da çok şükür bir zarar meydana gelmedi" dedi.

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#Dolu#Manisa#Alaşehir

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