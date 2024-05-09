Manisa'da kumar makinelerine 'sakız makinesi' görünümü vermişler! Uzaktan kumandayla yönetiliyormuş

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Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 'Kumar Oynanmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, üzerinde 'sakız otomatı' yazılı 3 kumar makinesi ele geçirildi. Kumar oynatan iş yeri sahibi Y.A. (26) gözaltına alındı.

MAKİNELER UZAKTAN KUMANDAYLA YÖNETİLİYORMUŞ

Makinelerde inceleme yapan jandarma, kumar makilerinin uzaktan kumandayla kontrol edilebilir olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli Y.A. hakkında 'Kumar Oynanmak İçin Yer ve İmkan Sağlamak' suçundan adli işlem başlatıldı.