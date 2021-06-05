Manisa'da korkunç kaza! 3 yaralı

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kavacık rampası inişinde meydana geldi. Nurullah Sönmez (44) yönetimindeki 42 KR 369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşıp, şarampole devrilerek ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü kendi imkanlarıyla çıkarken, araçtaki Melek Gökhan (21) ve Serap Usta (25) ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar önce Kula Devlet Hastanesi’ne ardından Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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