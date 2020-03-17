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AA
Haber Giriş: 17.03.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

Manisa'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

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Manisa'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı
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 Manisa'nın Akhisar ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ali Muhacir'in (56) kullandığı 35 SL 425 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar servis alanı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisada korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobildeki sürücü Muhacir ile Erhan Gündüz (33) Necdet Sağlam (40) kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan Veli Gündüz (61) ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

 

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