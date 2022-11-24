Manisa'da kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldüren damat tutuklandı

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Olay, 17 Kasım'da saat 18.30 sıralarında Dilek köyünde meydana geldi. 10 yıllık evli, 2 çocuk annesi Ömür Güçlüer, öğle saatlerinde eşi Salih Güçlüer ile tartıştıktan sonra babası Veysel Güçlüer'in evine gitti. Alkollü olduğu belirtilen Salih Güçlüer de akşam saatlerinde eşiyle konuşmak için aynı zamanda akrabası olan kayınpederinin evine geldi. Taraflar arasında tartışma çıktı. Eşiyle görüşmesine izin verilmeyen Salih Güçlüer, yanında getirdiği pompalı tüfeğiyle evin balkonundaki kayınbiraderi Kemal Güçlüer'e ateş etti. Daha sonra eve giren Salih Güçlüer, kapının arkasında duran kayınvalidesi Nergis Güçlüer'i de vurdu. Nergis Güçlüer ile oğlu Kemal Güçlüer kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, anne-oğulun hayatını kaybettiğini belirledi.

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OLAYDAN 2 GÜN SONRA YAKALANDI

Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan 2 gün sonra Saruhanlı ilçesi kırsal Hacırahmanlı ve Azimli köyleri arasındaki bölgede yakalanan Salih Güçlüer, Dilek Karakol Komutanlığı'na götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güçlüer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.