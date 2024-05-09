Manisa'da kadın cinayeti! 3 çocuk annesi kadın kocası tarafından öldürüldü

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Olay, saat 17.30 sıralarında Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi Dolunay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kısa bir süre önce cezaevinden çıkan Mirza Ali E., 3 çocuğunun annesi eşi Hatice E. ile evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma sonucu Mirza Ali E., eşi Hatice E.'yi bıçakladı. İddiaya göre eşini bıçaklayan Mirza Ali E., olayın ardından sokağa çıkarak havaya birkaç el ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen cani koca gözaltına alındı.



Meydana gelen olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan incelemelerde 3 çocuk annesi Hatice E.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Kadının cenazesi polis ve savcının incelemelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.