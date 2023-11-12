Manisa'da hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti

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Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Çağlar Uzun yönetimindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Gediz Nehri'ne uçarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen hafif ticari aracın sürücüsü Çağlar Uzun ile annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen'i çıkardı. Ekipler, Çağlar Uzun ile Naci Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşen Uzun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. kişinin cansız bedenleri otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Acı haberi alıp kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.