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Manisa'da hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu! 3 kişi hayatını kaybetti

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#Manisa#Trafik#Kaza
Manisada hafif ticari araç Gediz Nehrine uçtu 3 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2023 16:25

Manisa'nın Kula ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç Gediz Nehri'ne uçtu. Kazada sürücü Çağlar Uzun (28) ile Gülşen Uzun (60) ve Naci Şen (32) yaşamını yitirdi.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 kara yolu Yurtbaşı Mahallesi yakınlarındaki Gediz Köprüsü'nde meydana geldi. Uşak yönünden İzmir yönüne giden Çağlar Uzun yönetimindeki 64 AJ 516 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, Gediz Nehri'ne uçarak ters döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekipleri, büyük bir bölümü suya gömülen hafif ticari aracın sürücüsü Çağlar Uzun ile annesi Gülşen Uzun ve arkadaşı Naci Şen'i çıkardı. Ekipler, Çağlar Uzun ile Naci Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Gülşen Uzun da ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. kişinin cansız bedenleri otopsi için Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Manisada hafif ticari araç Gediz Nehrine uçtu 3 kişi hayatını kaybetti

Acı haberi alıp kaza yerine gelen ölenlerin yakınları, sinir krizi geçirdi.

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#Manisa#Trafik#Kaza

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