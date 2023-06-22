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Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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#Manisa#Yangın#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 17:27

MANİSA'da organize sanayi bölgesindeki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

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Yunusemre ilçesi Eski Menemen Caddesi'ndeki organize sanayi bölgesinde kurulu bulanan bir geri dönüşüm tesisinin bahçesinde depo olarak kullanılan bölümde, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Depodaki plastik ve kimyasal atıkların alev almasıyla çıkan yangın, bir süre sonra tesise de sıçradı. Zaman zaman patlama seslerinin de geldiği tesisten yükselen siyah dumanlar, kentin pek çok noktasından görüldü.

Manisada geri dönüşüm tesisinde yangın

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) ve sağlık ekipleri ile Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 1 yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. (DHA)

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Manisada geri dönüşüm tesisinde yangın

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#Manisa#Yangın#İtfaiye

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