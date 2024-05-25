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Manisa'da feci kaza! Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: 1 ölü, 7 yaralı

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#Manisa#Akhisar#Trafik Kazası
Manisada feci kaza Çarpışan otomobillerden biri alev aldı: 1 ölü, 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 12:39

Manisa'da khisar-Gördes yolu Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobil alev aldı. Yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolu Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri alev alırken, diğeri ise araziye savruldu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan 7 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#Manisa#Akhisar#Trafik Kazası

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