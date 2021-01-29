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AA
Haber Giriş: 29.01.2021 - 02:45 | Son Güncelleme:

Manisa'da fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu!

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Manisa'da fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu!
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir salça fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akselendi Mahallesi'nde faaliyet gösteren salça fabrikasının kazan dairesi bölümünde ahşap paletler ve kömürler, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Depodaki ahşap ve kömürün etkisiyle alevler hızla büyüdü.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı yangını, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri söndürdü.

Büyük oranda hasarın oluştuğu, üç traktör ile bir iş makinesi römorkunun kullanılamaz hale geldiği iş yerinde yangının nedeni araştırılıyor.

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