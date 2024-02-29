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Manisa'da fabrika bahçesinde yangın

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#Manisa#Yangın#Fabrika
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 10:23

Manisa'da organize sanayi bölgesinde bir kağıt fabrikasının bahçesinde ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sonrası yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

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Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü kısmındaki bir kağıt fabrikasının bahçesinde, saat 09.30 sıralarında ham maddeler tutuşunca yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle alevler, kısa sürede yayıldı. Fabrika yetkililerin durumu bildirmesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre ilçelerden de takviye ekipler gönderildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak yangına müdahale ederken, gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

Manisada fabrika bahçesinde yangın

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir kağıt fabrikasının bahçesindeki hammaddelerin tutuşmasıyla çıkan yangına 13 itfaiye ekibi müdahale etti. Tutuşan kağıt balyaları nedeniyle alevler kısa sürede yayıldı. Alevler su sıkılarak 1 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

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#Manisa#Yangın#Fabrika

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