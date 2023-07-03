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Manisa'da dehşet! Annesini öldürdü, ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

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#Manisa#Yunusemre#Kadın Cinayeti
Manisada dehşet Annesini öldürdü, ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 12:08

Manisa'da yaşayan Beyaz Urhan (52), evde tartıştığı oğlu Ozan Urhan (27) tarafından tabancayla başından vurularak, öldürüldü. Kaçan Urhan, polis ekiplerince bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen ve olayın ardından ölümle tehdit ettiği kız arkadaşının İzmir'deki evinin önünde yakalandı. Daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulan Urhan'ın tedavi gördüğü belirtildi.

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Olay, saat 02.00 sıralarında Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Ozan Urhan, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Beyaz Urhan ile tartıştı. Urhan, bir süre sonra annesi Beyaz Urhan'ı belinden çıkardığı tabancayla başından vurdu. Beyaz Urhan kanlar içerisinde yerde kalırken, silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Urhan, motosikletiyle kaçtı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri evde yaptığı kontrolde anne Beyaz Urhan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne Urhan'ın cenazesi Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KIZ ARKADAŞINI DA ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Urhan'ın bir süredir aralarında sorun olduğu öğrenilen kız arkadaşını, olayın ardından ölümle tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Urhan'ın kız arkadaşının İzmir'de yaşadığını belirleyen ekipler, Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ndeki evinin önünde önlem aldı. Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süre sonra motosikletiyle sokağa giren Urhan'ı yakaladı. Manisa Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada suç aleti tabanca ve 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli, sağlık kontrolü ardından adliyeye sevk edildi.

Manisada dehşet Annesini öldürdü, ölümle tehdit ettiği sevgilisinin evinin önünde yakalandı

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ÖNCE ŞARKI PAYLAŞIP, SONRA ÖLDÜRMÜŞ

Ayrıca daha önce bipolar bozukluk teşhisi konulup, tedavi gördüğü öğrenilen Urhan'ın annesini öldürmeden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Seni rüyamda görsem, o gün mutlu kalkarım, sen sevdikçe ben hep varım" yazılı duvarın önünde çekilmiş fotoğrafını, Yıldız Tilbe'nin 'Gülüm' şarkısıyla paylaştığı görüldü. Urhan ailesinin ise yakın zamanda İzmir'den taşınıp, Manisa'ya yerleştikleri ifade edildi.

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#Manisa#Yunusemre#Kadın Cinayeti

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