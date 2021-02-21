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AA - Fotoğraf: DHA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 04:30 | Son Güncelleme:

Manisa'da çok miktarda sahte içki ele geçirildi

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Manisa'da çok miktarda sahte içki ele geçirildi
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 bin 615 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir evde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 22 fıçıda 3 bin 615 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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