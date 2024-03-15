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Manisa'da 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü tekmeleyen polise soruşturma

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#Manisa#Akhisar#Trafik Polisi
Manisada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücüyü tekmeleyen polise soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2024 13:13

Manisa'nın Akhisar ilçesinde trafik polisi, uygulama noktasından kaçmak isteyen ehliyetsiz sürücü E.E.'yi (17) tekmeleyip, yere yatırdı. E.E.'nin ailesi polisten şikayetçi olurken, polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Akhisar ilçesinde iddiaya göre, ehliyetsiz sürücü E.E., babasına ait otomobili alıp, trafiğe çıktı. Reşatbey Mahallesi'nde trafik polislerinin uygulama yaptığını gören ve geri manevra yapıp kaçmaya çalışan E.E.'nin kullandığı araç, arkadan gelen otomobile çarptı.

Bu sırada otomobile doğru koşan trafik polisi, kapıyı açıp önce E.E.'yi tekmeledi ardından araçtan çıkartarak yere yatırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.E.'nin ailesi polisten şikayetçi oldu.

Polis hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, valilik ve emniyet olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. E.E.'nin babası S.E., oğlunun teravih namazına gitmek için evden çıktığını, otomobili kendisinden habersiz aldığını belirtip, polis memurunun davranışını kınadığını söyledi.

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#Manisa#Akhisar#Trafik Polisi

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