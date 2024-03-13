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Manisa merkezli 7 ilde Mahzen-11 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 3 suç örgütü çökertildi

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#Bakan Yerlikaya#Mahzen-11 Operasyonu#Manisa
Manisa merkezli 7 ilde Mahzen-11 Operasyonu Bakan Yerlikaya: 3 suç örgütü çökertildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 08:04

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Manisa merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-11 Operasyonu'nda 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 18 şüpheli yakalandı.

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Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda Manisa merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-11” Operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşlarının da içinde olduğu 18 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında, “Erdoğan Şener’in (Şenerler), Sadrettin Avcı’nın (Avcılar) ve Fedai Karal’ın (Karallar) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Manisa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, Manisa merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kocaeli, Antalya ve Balıkesir’de faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kara para aklama, nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

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Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu 7 adet ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 47 otomobil, 2 tekne, çok sayıda çek, senet, araç satış sözleşmesi ve tapu sözleşmesi ile çok miktarda nakit para ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

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#Bakan Yerlikaya#Mahzen-11 Operasyonu#Manisa

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