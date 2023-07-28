Manikür, pedikür salonlarında büyük risk! Türkiye'deki hastaların yüzde 80'i hepatit virüsü taşıdığını bilmiyor

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Yeterince hijyen kurallarına dikkat edilmemesi, gerekli denetimlerin yapılmaması ve ortak aletlerin kullanımı virüsün yayılmasını arttırıyor. Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Zeki Karasu, bu tarz bir hizmet alacak kişilerin mutlaka hijyen kurallarına dikkat eden yerlere gitmesi gerektiğini açıkladı.

Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu da 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'ne istinaden herkesin Hepatit B ve C virüslerine karşı test yaptırmaya çağırdı. Prof. Dr. Çakaloğlu, "Viral Hepatit beklemez. O yüzden tedaviye geç olmadan başlamak için öncelikle tanı koyulması gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE’DE 2 MİLYON HEPATİT B, 400 BİN HEPATİT C HASTASI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Prof. Dr. Zeki Karasu: Ülkemizde erişkin nüfus içinde Hepatit B sıklığı yüzde 3-4, Hepatit C sıklığı ise yüzde 0,5 ila yüzde 1 arasında olup, yaklaşık 2 milyon hepatit B ve 300 bin ila 400 bin arası Hepatit C hastamız olduğu tahmin edilmektedir.

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Bu virüslerde kan yoluyla bulaş oluyor ancak bu illa ki kan transeri ile olmuyor. Sizden önce Hepatit virüsü taşıyan herhangi birinin kullandığı manikür aleti de virüsün size bulaşmasına neden olabiliyor. İnsanların bir kısmında öncelikle sarılık hastalığı ile belirti verebiliyor. Ancak çok büyük bir çoğunlukta hiç belirti olmadığı gibi oldukça da sinsi ilerliyor. Hasta doktora başvurduğu zaman siroz olmuş olabiliyor. Bu nedenle riskli ortamlarda bulunan kişiler kan tahlili yaptırmalı ve hepatit virüsü taşıyıp taşımadığını kontrol ettirmeli.

Viral Hepatitle Savaşım Derneği Başkanı Prof. Dr. Rahmet Güner: Dünya Sağlık Örgütü 2030 yılına kadar hepatit hastalarının yüzde 90'ının tanı koyulmuş olmasına yönelik bir hedef yayınladı. Tanı koyulan hastaların yüzde 80'inin de tedavi edilmesi ve böylece hepatit nedeniyle ölümlerin de yüzde 65 oranında azaltılmasını hedefliyor.

TÜRKİYE'DEKİ HASTALARIN YÜZDE 80'İ HEPATİT VİRÜSÜ TAŞIDIĞINI BİLMİYOR

Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu hepatit virüslerinde en önemlisinin teşhis olduğuna dikkat çekerek bazı önemli verileri paylaştı:

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- Dünyada 1.3 milyon, Türkiye’de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C’ye bağlı karaciğer sirozu ve karaciğer kanserinden ölüyor.

- Hala dünyada ve Türkiye’de viral hepatitli hastaların en az yüzde 80’i hastalığından habersiz. Bu hastalar uzun vadede siroz ve kanser olma riski altındadır ve aynı zamanda başkaları için bir bulaş kaynağıdır.

- Türkiye'de tedavi alması gereken hastaların sadece yüzde 10 ila 20’si kadarına ulaşabilmiş durumdayız.