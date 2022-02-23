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Mangal yüzünden birbirlerini vurmuşlar

#Mangal#Kavga#Adana
Mangal yüzünden birbirlerini vurmuşlar

Adana'da sürücüsü ihtara uymayınca polisin lastiklerine ateş ederek durdurduğu otomobilden yaralı çıkarılan Adnan A.’nın tedavisi sürerken, Abdullah K. ise taburcu oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., apartmanda mangal yakma yüzünden Adnan A. ile aralarında husumet oluştuğunu belirterek, "Pompalı tüfeği elimden alıp, bana ateş etti. Arbede çıkınca ben de silahlı alıp Adnan A.’yı vurdum" dediği ifade edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah K., tutuklandı.

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Olay, 21 Şubat günü saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, silahlı bir kişinin 34 BSE 159 plakalı otomobile zorla bindiği ihbarı üzerine harekete geçti. Mavi Bulvar'a giren otomobilin sürücüsüne polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam edince polis ekipleri lastiklere ateş açarak otomobili durdurdu. Bu sırada otomobilden de silah sesleri geldi. Havaya uyarı ateşi açan ekiplerin ablukaya aldığı otomobilden Abdullah K. ile sürücü Adnan A. yaralı olarak çıkarıldı. Bacağından yaralanan Abdullah K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karnından ve bacağından yaralanan Adnan A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mangal yüzünden birbirlerini vurmuşlar


OTOMOBİLİNE SİLAHLA BİNİP, SÜRMESİNİ İSTEMİŞ

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Abdullah K., polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, Abdullah K.’nin oturduğu sitede mangal yaktığı, bunun üzerine de yönetici Adnan A.’nın kendisini uyarması üzerine ikili arasında kavga çıktığı ve birbirlerinden şikayetçi oldukları tespit edildi. Olay günü Abdullah K.'nin elindeki tüfekle Adnan A.'nın kullandığı park halindeki otomobile binip, aracı sürmesini istediği, yolda da olayın yaşandığı bildirildi. 

TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Abdullah K. ifadesinde, Adnan A.’nin otomobiline bindiğini, bu sırada aralarında tartışma çıktığını belirterek, “Pompalı tüfeği elimden alıp, bana ateş etti. Arbede çıkınca ben de silahlı alıp Adnan A.’yı yaraladım” dedi.

İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan Abdullah K., tutuklandı.

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Mangal yüzünden birbirlerini vurmuşlar

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#Mangal#Kavga#Adana

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