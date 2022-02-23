Mangal yüzünden birbirlerini vurmuşlar

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Olay, 21 Şubat günü saat 12.30 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar Caddesi’nde meydana geldi. Polis ekipleri, silahlı bir kişinin 34 BSE 159 plakalı otomobile zorla bindiği ihbarı üzerine harekete geçti. Mavi Bulvar'a giren otomobilin sürücüsüne polis 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam edince polis ekipleri lastiklere ateş açarak otomobili durdurdu. Bu sırada otomobilden de silah sesleri geldi. Havaya uyarı ateşi açan ekiplerin ablukaya aldığı otomobilden Abdullah K. ile sürücü Adnan A. yaralı olarak çıkarıldı. Bacağından yaralanan Abdullah K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, karnından ve bacağından yaralanan Adnan A. ise Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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