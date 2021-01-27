Mandalina hırsızları: 15 ton çaldılar

İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 ton mandalina çaldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

5 TONU İADE EDİLDİ

Polis mandalinaları Cebrail A. (34) ile Nurettin A.’nın (41) çaldığını, Ali K.’nın (40) ise onlara yardım ettiğini belirledi.

Cebrail A. ile Nurettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 5 ton mandalina ise Cuma S.’ye teslim edildi.