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Gündem
Anıl ATAR / DHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Mandalina hırsızları: 15 ton çaldılar

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Mandalina hırsızları: 15 ton çaldılar
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ADANA Yüreğir’e bağlı Cırık Mahallesi’nde, 22 Ocak’ta sabah saatlerinde narenciye bahçesine gelen Cuma S. (57), ağaçlarındaki tüm mandalinaların toplandığını görüp, polise haber verdi.

İhbar üzerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 15 ton mandalina çaldığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

5 TONU İADE EDİLDİ

Polis mandalinaları Cebrail A. (34) ile Nurettin A.’nın (41) çaldığını, Ali K.’nın (40) ise onlara yardım ettiğini belirledi.

Cebrail A. ile Nurettin A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ali K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 5 ton mandalina ise Cuma S.’ye teslim edildi.

Mandalina hırsızları: 15 ton çaldılar

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