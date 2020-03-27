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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2020 - 14:13,Son Güncelleme:/

Manavgat'ta, 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' yakalandı

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Manavgat'ta, 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' yakalandı
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 21 suçtan aranan cezaevi firarisi Mikail Ü., jandarma operasyonuyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 'Maraşlı Mikail' lakaplı şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Cezaevi firarisi olan ve 21 suçtan aranan 'Maraşlı Mikail' lakaplı Mikail Ü.'nün ilçede olduğu ihbarı üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Sarılar Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, 3 gün süren fiziki takip sonucu şüpheliyi saklandığı eve operasyon düzenleyip, yakaladı. Mikail Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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