Manavgat orman yangınında son durum – Manavgat yangını söndürüldü mü?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerlerine giden noktası kontrol altına alındı, devam eden diğer tarafta ise kontrol çalışmaları devam ediyor. Orman işçileri, köylüler ve jandarma yangının söndürülmesi için büyük çaba harcıyor. Kızılçam ormanıyla birlikte defne ağaçlarının da yandığı söyleniyor.



İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda ekip sevk edildi.Karadan ve havadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.