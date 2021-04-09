Mamak Posta Kodu kaçtır? Ankara'nın ilçesi Mamak'ın ve mahallelerinin Posta Kodları

Posta kodu dünyanın birçok yerinde gönderilerin seri şekilde teslimatını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış rakamsal ve harflerle desteklenebilen kodlardır. Ülkemizde posta kodları sadece rakamlardan oluşmaktadır.

Mamak Posta Kodu Kaçtır?

Mamak ilçesine gönderi yapacakların mutlaka posta kodu yazması önemlidir. Özellikle büyük şehirlerdeki teslimatların kolaylaşması açısından posta kodları önem arz eder. Mamak gibi bir büyük şehir ilçesinin posta dağıtımı oldukça yoğundur.

Posta kodu kullanımı hem toplanma merkezindeki iş yükünü hafifletirken aynı zamanda dağıtım ağının daha hızlı çalışmasını sağlamaktadır. Ankara gibi posta yükü oldukça yoğun olan kentlerde posta kodu kullanmak adeta bir gerekliliktir. Eğer Ankara'nın Mamak ilçesine gönderiniz bulunuyorsa 06 ile başlayan 5 rakamlı kodu yazmanız işlemi hızlandıracaktır.

Ankara'nın İlçesi Mamak'ın ve Mahallelerinin Posta Kodları

Ankara'nın bir ilçesi olan Mamak'a bağlı 68 adet mahallesi bulunmaktadır. Mamak ilçesi mahallelerine yapılacak gönderide posta kodları farklılık gösterebilir.

Posta kodları ilk iki rakamı adresin ait olduğu ili gösterirken sonraki gelen üç rakam ilçe ve mahalleye ait olmaktadır. Mamak ilçesine bağlı olan mahallelerin tümünün posta kodları 06 ile başlayarak son üç rakamı farklılık gösterebilir.

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