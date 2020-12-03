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Gündem
Ali KEREM BENGİ/İSTANBUL-DHA
Haber Giriş: 03.12.2020 - 10:25 | Son Güncelleme:

Maltepe'de toplu taşımaya koronavirüs denetimi

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Maltepe'de toplu taşımaya koronavirüs denetimi
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KORONAVİRÜS denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.

Maltepe Gülsuyu Köprüsü üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı.

 

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