Ali KEREM BENGİ/İSTANBUL-DHA
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Maltepe'de toplu taşımaya koronavirüs denetimi
KORONAVİRÜS denetimleri kapsamında toplu ulaşım araçları denetlendi. Sürücü ve yolcular maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıldı.
Maltepe Gülsuyu Köprüsü üzerinde koronavirüs denetimi yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerine devam eden polis ekipleri, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurarak denetledi. Evrakları eksik olan sürücülere idari para cezası uygulandı.
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