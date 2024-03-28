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Maltepe'de panik anları... 2 gecekondunun üzerine yol çöktü

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#Maltepe#Gecekondu#Yol Çökmesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2024 15:30

İstanbul Maltepe’de daha önce riskli olduğu gerekçesiyle önlem alınan yol, 2 gecekondunun çatısına çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çöken yol havadan görüntülendi. Gecekondularda hasar oluştu.

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Olay, Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak üzerinde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde çökme riskine karşı önlem alınarak çevresi kapatılan yol, dün akşam saatlerinde iki gecekondunun çatısı üzerine kayarak çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondularda hasar oluştu.

Belediye tarafından önlem amaçlı mühürlenen gecekondularda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Gecekonduların çatısının üzerine çöken yol, havadan görüntülendi. Belediye ekipleri, çökmenin yaşandığı yol üzerinde önlem alarak yolu araç trafiğine kapattı.

Mahalle sakini Berhan Erturan, "Daha önce burada önlem almışlardı. Çökme riskine karşı. Dün ben bir ses duydum, o sırda çöktü. Yaklaşık 6 ya da 7 metre var. 2 tane gecekondunun üzerine çöktü. Buraları kapatmışlardı, önlem alındı. Sonrasında yol çöktü zaten, ölen ya da yaralanan olmadı" dedi.

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#Maltepe#Gecekondu#Yol Çökmesi

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